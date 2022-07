Il Cammino di Cateno De Luca: oggi l’arrivo a Caronia “per una Sicilia senza affaristi nei servizi di pubblica utilità”

25 Luglio 2022 18:53

Il tour della Sicilia di Cateno De Luca fa tappa a Caronia per una Sicilia Isola della prevenzione e della normalità senza gli affaristi nei servizi di pubblica utilità

“Sicilia, Isola della prevenzione e della normalità senza gli affaristi nei servizi di pubblica utilità“. È questo il tema del sesto comandamento programmatico presentato stamattina a Caronia dal leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca. La giornata di oggi è iniziata partendo da Sant’ Agata di Militello. 34.5 sono i km in programma oggi di cui 6.9 km a piedi e 27.6 km in bici. L’arrivo a Caronia, dove ad attenderlo c’era il sindaco Giuseppe Cuffari, è avvenuto alle ore 12:15 circa dopo aver percorso 5 km a piedi in salita da Marina di Caronia.

“Oggi – ha spiegato De Luca – i servizi di pubblica utilità generano guadagno se guarda caso sono in mano ai privati. In alcune parti del territorio viene depotenziato consapevolmente il servizio pubblico proprio per lasciare spazio ai privati e avviare le famose convenzioni con il pubblico. Bisogna dunque mirare alla riorganizzazione dei servizi di pubblica utilità (rifiuti – acqua – trasporto pubblico ecc) utilizzando tutte le risorse pubbliche per realizzare e riqualificare l’impiantistica infrastrutturale con una gestione pubblico privata finalizzata ad abolire la socializzazione dei costi e la privatizzazione dei ricavi”.

Il percorso proseguirà dalle 16:30 in poi ripartendo da Caronia Marina per arrivare a Santo Stefano di Camastra dove alle 21:30 in piazza Matrice è previsto un momento di confronto. De Luca è in cammino, diretto a Palermo, dallo scorso 20 luglio e ha già percorso oltre 150 km attraversando fino ad oggi già 33 comuni. In totale sono 340 i km che lo porteranno a Palermo il 29 luglio. Un cammino di dieci giorni per parlare alla gente della sua idea di Sicilia e confrontarsi con i cittadini sul programma di governo della Regione.