Il 21 luglio l’incontro promosso dall’Associazione Anassilaos “Da Zancle a Messana e Messina /La Real Cittadella di Messina”

18 Luglio 2022 12:35

Il 21 luglio, presso la Villetta De Nava, l’Associazione Culturale Anasssilaos promuove l’incontro sul tema “Da Zancle a Messana e Messina /La Real Cittadella di Messina”

Con un incontro sul tema “da Zancle a Messana e Messina /La Real Cittadella di Messina” relatore l’Arch. Rosario Vilardo (Direttore del parco archeologico delle Isole Eolie) che si terrà giovedì 21 luglio con inizio alle ore 18,00 presso la Villetta De Nava proseguono gli incontri realizzati dall’Associazione Culturale Anassilaos nell’ambito delle manifestazioni promosse dal Comune di Reggio Calabria nel 50° del ritrovamento delle statue bronzee.

Al centro della relazione dello studioso la potente struttura a forma pentagonale (STELLA) eretta all’indomani della rivolta del 1674-1678 con il preciso scopo di controllare la città sia con le artiglierie che con la guarnigione. Un obiettivo pienamente raggiunto se si pensa che la fortezza nei secoli successivi pur coinvolta in episodi bellici ed attacchi non fu mai espugnata e si arrese dopo lunghi assedi per mancanza di rifornimenti. Così avvenne nel corso della rivoluzione del 1848 così come durante la Spedizione dei Milla nel 1860. In quella circostanza le truppe borboniche (circa 4.000) si arresero soltanto il 12 marzo del 1861, cinque giorni prima della proclamazione dell’Unità d’Italia (17 marzo 1861). Poco amata dai liberali, al pari del Castello Aragonese di Reggio Calabria che lo Spanò Bolani considerò sempre strumento di oppressione, la Fortezza fu negli anni successivi e fino ai nostri giorni gravemente danneggiata pur costituendo un notevole esempio di architettura militare. L’ Architetto Rosario Vilardo ha ricoperto numerosi incarichi presso la Soprintendenza di Messina negli ambiti della tutela paesaggistica e monumentale, nella gestione, restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico, paesaggistico e naturalistico, della sicurezza e della protezione civile. E’ stato docente universitario in restauro architettonico presso l’Università di Messina e, tra il 2012 ed il 2013, Commissario del Parco dei Nebrodi. Nelle Eolie si è occupato di importanti interventi tra i quali il restauro del chiostro della Cattedrale di San Bartolomeo, delle case Marraro a Filicudi e della Chiesa di Santa Marina a Salina. È anche autore di diverse pubblicazioni sul patrimonio architettonico. Al incontro prenderà parte la Prof.ssa Elena Santagati dell’Università di Messina.