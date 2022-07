Catanzaro, è fatta per la conferma di Iemmello a titolo definitivo: l’annuncio con un… cruciverba | FOTO

8 Luglio 2022 14:56

Pietro Iemmello torna al Catanzaro e questa volta si trasferisce a titolo definitivo

Ha giocato l’anno scorso per metà stagione, ma difatti rappresenta a tutti gli effetti un nuovo acquisto e forse il migliore della sessione. Adesso è anche ufficiale la conferma di Pietro Iemmello al Catanzaro. Il bomber calabrese, però, questa volta si trasferisce in giallorosso a titolo definitivo dopo il prestito della scorsa stagione dal Frosinone. L’accordo è stato raggiunto nelle ultime ore ma adesso è arrivata l’ufficialità anche dal club attraverso un criptico e simpatico cruciverba social la cui soluzione è appunto il cognome del giocatore.

Iemmello, che da gennaio ha siglato 8 reti in 16 presenze, torna al Catanzaro per provare nuovamente a raggiungere quella Serie B che quest’anno il sodalizio guidato da Noto ha sfiorato per l’ennesima volta. Due gli anni di contratto con eventuale opzione per il terzo in caso di B.