Idone (Fratelli d’Italia) avvia iniziative per valorizzare i 97 comuni della provincia di Reggio Calabria

3 Luglio 2022 10:49

La responsabile provinciale del dipartimento rapporti con il commercio per Fratelli d’Italia, Maria Idone, ha dato il via ad una serie d’iniziative per valorizzare i 97 comuni calabresi a livello commerciale. L’idea nasce dalla ricerca storica, culturale e culinaria, delle tradizioni di ogni singolo luogo. “Se un comune è un’affermata meta commerciale allora non può che essere ricco e sviluppato. L’aumento della domanda di beni e servizi in un territorio significa maggiore redditività per le imprese locali“, spiega Maria Idone. Eventi, convegni e manifestazioni avranno come comune denominatore il coinvolgimento, l ‘attrattività, la conoscenza, lo sviluppo commerciale. La pagina ufficiale https://www.facebook.com/Mariaidonefdi, vuole attraverso il web sponsorizzare le bellezze calabresi.