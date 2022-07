Beach Soccer, Icierre Lamezia Chiavari batte Chiavari per 4-3

10 Luglio 2022 11:36

L’Icierre Lamezia supera Chiavari per 4-3: commento e tabellino della sfida

Un’Icierre tuttocuore supera tutte le avversità e conquista tre meravigliosi punti che la portano solitaria in vetta alla classifica. Partono subito bene i ragazzi di mister Pellegrino che al 2′ con De Fazio riescono a massimizzare uno svarione difensivo dei liguri. Chiavari che però dopo meno di 60 secondi trova il pareggio grazie ad un rigore (con espulsione) per fallo di mano di Antonio Mercuri su tiro dalla distanza. Icierre che accusa il colpo ma si catapulta in avanti alla ricerca del gol. Il vantaggio lo trova dopo 5 minuti, al 7′, grazie a Curcio che su punizione trova l’angolino giusto. Come in precedenza, i neroverdi non hanno il tempo di esultare che vengono subito raggiunti dagli avversari. Su azione di contropiede è Pane a trovare la parabola, tanto strana quanto giusta, che beffa Mercuri. E’ sempre l’Icierre a fare la partita ma è brava Chiavari a bloccare le sortite offensive dei lametini e ad agire di rimessa. Il secondo tempo sembra finire sul pareggio ma a pochi secondi dal termine è bravo Morabito a servire Curcio che con una girata immediata beffa difensore e portiere e trova il gol del 3-2.

Nel terzo e ultimo tempo i liguri sono più aggressivi e si catapultano alla ricerca della parità. Il gol arriva al 5′ grazie ancora a Pane che su capovolgimento di fronte impegna Piazza che sulla ribattuta non può intervenire. Esulta Chiavari mentre si scaldano gli animi dei lametini che restano in inferiorità numerica a causa del secondo giallo dato a Curcio per un fallo di mano. Ma i neroverdi sono più forti di tutto e in quattro contro cinque riescono a trovare il gol vittoria con Villella che riceve palla da fallo laterale, salta l’uomo con un pregevole pallonetto e batte l’incolpevole Fiaschi. E’ immensa la gioia dei lametini che tolgono fuori la grinta e resistono agli attacchi di Chiavari ed esultano per una vittoria voluta, ottenuta col cuore. Oggi alle 17.15 ultimo match di questa tappa con l’Icierre impegnata nel derby con l’Ecosistem.

ICIERRE LAMEZIA-SEATRAM CHIAVARI 4-3 (2-2; 1-0; 1-1)

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Scalese, Mercuri A., Curcio, Gatto, Gallo, De Fazio, Villella, Mercuri A. All: Pellegrino

Chiavari: Fiaschi, Fassone, Perego, Pane, Ruffino, Gandolfo, Co Dondero, Gaspari, Sassari, Rossi, Ce Dondero, Lasagna. All: Tuccio

Arbitri: Gosetto di Schio e Fagnani di Termoli

Reti: 2’ pt De Fazio (L), 3’ pt Gandolfo (C), 7’ pt Curcio (L), 9’ pt Pane (C); 12’ st Curcio (L); 5’ tt Pane (C), 6’ tt Villella (L)