Guerra Ucraina, Zakharova: “Washington in bilico sull’orlo di uno scontro nucleare”

12 Luglio 2022 16:03

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, punta il dito contro

“Washington ed i suoi alleati sono pericolosamente in bilico sull’orlo di un aperto scontro militare con il nostro Paese e ciò significa un conflitto armato diretto tra potenze nucleari“. È quanto dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito al rapporto fra Stati Uniti e Russia. La Zakharova torna a mettere sul tavolo la carta del nucleare, oscuro spauracchio spesso citato dalla Russia in discorsi di politica estera. Facendo riferimento alle forniture occidentali di armi al governo di Kiev, la portavoce ha accusato gli USA di aver aggravato la crisi in Ucraina e di aver aumentato i rischi di uno scontro con Mosca.

Zakharova ha infine criticato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, per le dichiarazioni sulla minaccia nucleare posta dalla Russia. È “assolutamente inaccettabile” ritrarre la Russia come un Paese che minaccia gli altri Stati con armi nucleari, ha affermato.