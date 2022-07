2 Luglio 2022 11:01

All’interno erano presenti munizioni per i sistemi di lanciafiamme pesanti utilizzati dall’esercito russo

Si continua a combattere un’estenuante guerra in Ucraina ed immagini impressionanti arrivano dal territorio occupato dall’esercito russo. Una massiccia esplosione a Popasna è stata generata dopo che un deposito di armi russo è stato colpito in seguito un attacco molto preciso dei razzi ucraini. Secondo alcune informazioni raccolte dalla stampa estera, sembra che ci fossero munizioni per i sistemi di lanciafiamme pesanti. Di seguito il video.