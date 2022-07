Mare pulito: guasto al depuratore di Belvedere, intervento del gestore per risolvere il problema

16 Luglio 2022 19:25

Durante l’attività di monitoraggio odierna messa in campo dalla Regione Calabria per salvaguardare la qualità del mare, è stata riscontrata la presenza di liquami nel torrente Soleo. La causa è stata rintracciata nel malfunzionamento di un’apparecchiatura elettromeccanica – un compressore – presso il depuratore di Belvedere Marittimo: a causa di questo guasto la vasca di ossidazione si è bloccata. Sia la Guardia Costiera, prontamente allertata, che i componenti della task force regionale, unitamente ad un tecnico del Comune di Belvedere, si sono recati sul posto per constatare quanto accaduto. Individuato il problema, sta intervenendo la squadra del gestore dell’impianto per la risoluzione immediata della problematica. Le attività di ripristino dell’impianto sono costantemente monitorate dai tecnici del Comune e della Regione.