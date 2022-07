5 Luglio 2022 16:35

Montebello Jonico: grosso incendio in paese, le fiamme si propagano velocemente

Un grosso incendio è divampato a Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria. Le fiamme hanno letteralmente assediato il paese della fascia jonica e sono ben visibili da lontano in quanto a causa del vento si stanno propagando velocemente. I residenti sperano che non si avvicini alle abitazioni dato che già da diverso tempo vivono isolati e senz’acqua.