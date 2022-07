Gran Bretagna, Boris Johnson si è dimesso: resterà premier fino all’autunno

7 Luglio 2022 11:00

Boris Johnson annuncerà oggi le sue dimissioni, ma resterà premier fino al prossimo autunno

Boris Johnson è pronto a dimettersi. Il leader Tory, dopo la raffica di dimissioni (ben 53) dal suo governo arrivate nelle ultime ore, ha preso in mano la situazione, riflettendo sulle possibilità di continuare la sua esperienza alla guida della Gran Bretagna. La riflessione ha portato a una risposta negativa che verrà comunicata nel corso della giornata di oggi attraverso un discorso ufficiale, atteso nelle prossime ore. Lo riferisce la BBC. Secondo l’emittente britannica Boris Johnson rassegnerà le sue dimissioni da leader del partito Conservatore di maggioranza, ma resterà in carica fino al prossimo autunno. L’emittente britannica Sky News cita una fonte di Downing Street secondo cui un nuovo leader conservatore dovrebbe essere scelto in tempo per la conferenza del partito a ottobre.