Crisi di Governo, Berlusconi-Salvini: “rotto patto di fiducia, escluso un governo con M5S, pronti al voto anche subito”.

17 Luglio 2022 20:00

Salvini vede Berlusconi a Villa Certosa, in Sardegna. La nota congiunta definisce i grillini “inaffidabili e incompetenti”

Sembra ormai evidente che il Centro/Destra punti dritto al voto in autunno. Sembra quindi insanabile la rottura in seno alla maggioranza che sostiene Mario Draghi. Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in un incontro a Villa Cerosa, in Sardegna, dettano la linea attraverso una nota stampa congiunta.

Nel comunicato si ricorda che “il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno avuto un lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna. I leader del centrodestra di governo hanno esaminato e approfondito la situazione politica”. “Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte, contraddistinte da ultimatum e minacce, confermano la rottura di quel ‘patto di fiducia’ richiamato giovedì dal Presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni. Salvini e Berlusconi confermano inoltre che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità”, rimarca la nota. “I leader di Forza Italia e Lega, con il consueto senso di responsabilità, hanno dunque concordato di attendere l’evoluzione della situazione politica, pronti comunque a sottoporsi anche a brevissima scadenza al giudizio dei cittadini”, conclude la nota.