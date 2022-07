Governo: Ronzulli, ‘da M5S ennesimo teatrino’

6 Luglio 2022 20:36

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo assistito all’ennesimo teatrino inscenato dal Movimento 5 Stelle che ormai non esiste più. Nel momento in cui questa forza di maggioranza continua a tenere il parlamento e l’intero paese in ostaggio, come facciamo a essere credibili agli occhi degli italiani? I grillini, come abbiamo visto già in diverse occasioni, cercano di piantare bandierine ideologiche utili solamente al consenso, ma non si fa campagna elettorale sulle spalle dei cittadini. Il decreto Aiuti, che contiene misure per 23 miliardi a favore di famiglie e imprese, era già chiuso da giorni, eppure improvvisamente al Movimento 5 Stelle non è andato più bene. Ci vorrebbe un po’ più di dignità, se non sono d’accordo con la linea del governo uscissero dalla maggioranza, i numeri per arrivare alla fine della legislatura ci sono anche senza di loro”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a ‘Metropolis’ su Repubblica Tv.