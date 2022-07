Governo, OK a Decreto Aiuti senza M5S. Draghi al Quirinale da Mattarella | LIVE

14 Luglio 2022 15:37

Governo: Draghi al Quirinale da Mattarella

Il presidente del Consiglio Mario Draghi e’ arrivato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente e’ arrivato al Quirinale entrando da un ingresso secondario.

Governo, il Senato approva il decreto Aiuti senza M5s: Draghi lascia Palazzo Chigi durante la votazione

Assenti. Come annunciato, cosi’ sono risultati in Aula i senatori del Movimento cinque stelle alla chiama per appello nominale sulla votazione alla fiducia posta dal governo al decreto Aiuti. Il provvedimento ha avuto in ogni caso il via libera di palazzo Madama, ma dopo giorni di fibrillazioni e riunioni del Movimento, gli esponenti M5s hanno confermato il non voto che, secondo il Regolamento del Senato, non equivale a voto contrario. Resta il dato politico di un forte strappo alla maggioranza di governo e all’esecutivo di Mario Draghi. Risulta infatti che il premier abbia lasciato palazzo Chigi durante la chiama del voto in Senato. La prassi prevede che si rechi al Quirinale a rassegnare le sue dimissioni. Al quel punto tocca al presidente della Repubblica Mattarella decidere i nuovi passaggi della crisi.

Governo, annullato il CDM previsto per questo pomeriggio

Il Consiglio dei ministri, previsto per le 15.30, è al momento in stand by. I ministri erano stati preallertati ieri sera sulla riunione di oggi pomeriggio ma la convocazione non è poi stata diramata dati i nuovi sviluppi. Il presidente del Consiglio, infatti, è al momento a colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale. La riunione del Cdm potrebbe essere convocata più tardi, dopo il faccia a faccia.

Governo, Baldassarre: “se il M5S si sfila e la Lega chiede il voto è difficile ci sia un nuovo esecutivo”

“Lo scenario delle elezioni dipende ovviamente dalle forze politiche – sottolinea Baldassarre -, certo, se la Lega mantiene la sua posizione a favore del voto e se il M5S in un numero relativamente consistente si sfila, a questo punto è difficile prevedere un altro governo, anche perché nell’attuale parlamento, per quanto possa sembrare strano, Cinquestelle e Lega sono i due partiti che hanno il maggior numero di rappresentanti“. Così all’AdnKronos il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre commenta i possibili scenari dopo la decisione del M5S di non votare il ‘dl aiuti’.

“Draghi potrebbe presentarsi alle Camere e verificare chi è a favore dell’attuale governo – osserva Baldassarre -, se ovviamente c’è un significativo numero dei Cinquestelle che non vota o che non esprime il consenso a questo governo, è chiaro che Draghi deve andare al Quirinale. Può avere un secondo incarico con una nuova maggioranza, ma bisogna vedere se lui accetta o no di formare il governo, e questa è una questione politica”. “E’ certamente possibile anche andare verso un governo ‘balneare’ – conclude Baldassare -, anche se sinceramente non è auspicabile. Ma se si decide di andare alle elezioni, un governo comunque ci deve essere: o è lo stesso governo Draghi oppure è un governo balneare presieduto da una personalità per lo più imparziale e indipendente che traghetta l’estate e poi si va a votare in autunno“.

Governo, Renzi: “serve cesura. Fossi Draghi farei bis”

“Io fossi in Draghi farei una cesura seria e farei un Draghi bis, alle sue condizioni, come vuole lui: con gli stessi ministri, con un rimpasto, politico, tecnico, a sorteggio, decida lui. E farei un forte discorso al Paese. ‘Porto a termine il Pnrr, faccio la legge di bilancio e questa e’ la nostra collocazione europea, chi ci sta?'”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, conversando coi giornalisti in Senato.