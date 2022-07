Governo Draghi, Meloni: “dubito che crisi rientrerà”. Ipotesi elezioni anticipate

15 Luglio 2022 18:16

Il leader di Fratelli d’Italia sulla crisi di Governo: “irresponsabile è chi dice di non andare al voto”

“Questa è una legislatura che ci ha regalato grandi sorprese. Io dubito che la crisi rientrerà. Non escludo la possibilità che si riesca a convincere Mario Draghi a restare nè che si provi a ragionare su altre alchimie. Francamente non vedo che ci siano molti margini”. Lo ha detto in merito alla crisi di governo il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso di un’intervista a Corriere tv, condotta dal vicedirettore Venanzio Postiglione. “Un governo c’è. Rimane in carica fino a quando non entra uno successivo, quindi Draghi rimarrebbe in carica fino all’esistenza del nuovo governo. La stessa situazione esiste in tutti i paesi del mondo: la guerra e la pandemia valgono per tutti”, ha risposto Meloni.

Sull’opportunità del voto in questo momento, invece, “in Francia non hanno sospeso le elezioni. Tutte le altre democrazie vanno regolarmente al voto. Non mi va bene che si vada al voto solo se le cose vanno bene. È quando sei in mezzo alla tempesta che hai bisogno di un capitano”. E sulla posizione del centrodestra in merito alla crisi di Governo, “Salvini predilige il ritorno alle urne e Berlusconi esclude un nuovo governo con personaggi calati dall’alto. Considererei molto grave, non solo deludente, se alleati si prestassero in assenza di Draghi a portare avanti la legislatura e impedire ad italiani di votare. Per me è importante che non sia così”, conclude Meloni.