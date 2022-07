Il Governo Draghi appeso a un filo: voto di fiducia sulla risoluzione Casini alle 19:10, oltre a M5S dicono “no” anche Lega e Forza Italia

20 Luglio 2022 17:45

Il Governo Draghi chiede nuovamente la fiducia dopo il teatrino delle dimissioni del premier, ritirate stamani al Senato

Il governo Draghi è appeso ad un filo. Il premier ha posto la fiducia che sarà votata solo sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, un rigo secondo cui “Il Senato, udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, le approva” (vedi documenti in coda all’articolo). Alle 17.30 sono iniziate le dichiarazioni di voto in Senato. Dopo cento minuti, alle 19.10, via al voto. Senza la fiducia, l’esperienza del Governo si può considerare definitivamente conclusa. Oltre all’opposizione di Fratelli d’Italia, hanno dichiarato il non voto di fiducia il Movimento 5 Stelle e anche i partiti del Centrodestra di Governo (Lega e Forza Italia), particolarmente colpiti dal discorso di Draghi che stamani ha ritirato le dimissioni chiedendo di proseguire con maggiori poteri e analogo consenso su contenuti fortemente sbilanciati a sinistra. Gli unici ad esprimersi a favore di questa risoluzione, infatti, sono il Partito Democratico, Leu di Speranza, Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda.