24 Luglio 2022 09:44

Gizzeria, lo sloveno Tony Vodisek vince la seconda giornata di gare delle Kitefoil World Series per la categoria maschile, prima classificata della categoria femminile Ellie Aldridge

Venerdì 22 Luglio, la terza giornata di Kite Foil World Series 2022 fino al 24 luglio presso lo splendido specchio di mare dell’Hang Loose Beach di Gizzeria e seconda giornata di gare. Hang Loose Beach si riconferma lo spot più esclusivo per vivere l’adrenalina e il divertimento, ma anche l’intrattenimento di qualità. Anche quest’anno la presenza della radio ufficiale Studio 54 Network che ha montato in spiaggia un set per seguire da vicino le giornate clou dell’evento. La giornata si è aperta alle 12 con lo skipper meeting degli atleti e, a seguire, le gare. Le condizioni climatiche, caratterizzate da un vento molto leggero e altissime temperature, sono state una sfida per gli atleti che hanno reagito con grande energia e voglia di dare il massimo. La classifica si ribalta con lo sloveno Vodisek che, dal secondo, sale al primo posto, mentre Denis Taradin scende al secondo e l’italiano Lorenzo Boschetti raggiunge il podio al terzo posto. Nella categoria femminile la Newland retrocede al terzo posto, mentre raggiunge la vetta Ellie Aldridge e Daniela Moroz difende la seconda posizione. Per i campionati europei A’S Youth Foil, Gian Stragiotti si conferma in testa vincendo tre gare su quattro, conferma la posizione anche Koszowski, mentre entra in classifica l’italiano Leonardo Giovannelli. Oggi continuano le regate che saranno trasmesse anche in diretta streaming sulle pagine social di Kite Foil World Series. Si comincia infatti alle ore 12 con lo Skipper meeting degli atleti. E dalle ore 13 circa lo start nella cornice del Golfo di Sant’Eufemia, con le sfide che entrano nel vivo e dureranno fino alle ore 18.00. Da oggi sarà, inoltre, la volta degli eventi targati Porsche, con il Porsche On Board, il campionato di kitesurf che domani premierà le migliori perfomance e i test drive per curiosi e appassionati.

RISULTATI DELLE GARE KITE FOIL WORLD SERIES 22 LUGLIO:

1°classificato categoria maschile: Tony Vodisek (SLO)

2°classificato categoria maschile: Denis Taradin (CYP)

3°classificato categoria maschile: Lorenzo Boschetti (ITA)

1°classificata categoria femminile: Ellie Aldridge (GB)

2°classificata categoria femminile: Daniela Moroz (USA)

3°classificata categoria femminile: Poema Newland (FR)

RISULTATI DELLE GARE A’S YOUTH FOIL EUROPEAN CHAMPIONSHIP 22 LUGLIO:

1°classificato: Gian Stragiotti (CH)

2°classificato: Jan Koszowski (PL)

3°classificato: Leonardo Giovannelli (ITA)

La manifestazione, lo ricordiamo, è promossa da WorldSailing (Federazione internazionale Vela), IKA (International KiteboardingAssociation), FIV (Federazione Italiana Vela), CKWI (Classe Kiteboarding eWingsport Italia), con l’organizzazione del circolo velico Hang Loose Beach e il Patrocinio del Comune di Gizzeria. Partner dell’evento è la Porsche con gli spettacolari e attesi test drive per curiosi e visitatori.