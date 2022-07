Gironi Serie B, gruppo B da incubo per la Pallacanestro Viola: neroarancio inseriti con le squadre del Nord

15 Luglio 2022 16:30

Pallacanestro Viola inserita, insieme alle siciliane, nel Gruppo B della prossima Serie B insieme alle squadre di Lombardia, Veneto e Friuli

Nelle scorse settimane si è parlato tanto della possibile composizione dei nuovi gironi della prossima Serie B, terza serie fresca di riforma i cui contorni sono ancora da metabolizzare correttamente. Per la Pallacanestro Viola le notizie non erano delle più confortanti: secondo le ultime ipotesi circolate, la prospettiva promossa da LNP prevedeva reggini e siciliane (Ragusa, Palermo, Capo d’Orlando) inserite nel girone B con le squadre di Lombardia, Veneto e Friuli. Prospettiva diventata, purtroppo realtà. Pallacanestro Viola e squadre siciliane (da capire se Capo d’Orlando verrà ripescata dopo l’esclusione di Roma) dovranno affrontare diverse pesanti trasferte al Nord.

Un vero e proprio salasso per le casse della società reggina che dovrà fare i conti con un campionato ostico dal punto di vista logistico e da quello sportivo, anche solo mantenere la categoria potrebbe diventare un’impresa. Il tutto mentre sul fronte mercato ogni giorno si assiste all’addio di un protagonista della passata stagione, mentre sul fronte arrivi, per ora, c’è solo silenzio.

Di seguito la composizione dei nuovi gironi di Serie B:

Girone A: College Basketball Borgomanero, Junior Casale Monferrato, Langhe Roero Basketball Corneliano d’Alba, Basketball Gallarate, Knights Legnano, Libertas Livorno 1947, Pielle Livorno, Montecatiniterme Basketball, Herons Basket Montecatini Terme, Oleggio Magic Basket, Fulgor Omegna, Omnia Basket Pavia, Basket Golfo Piombino, Sangiorgese Basket San Giorgio su Legnano, Campus Varese, Nuova Pallacanestro Vigevano 1955.

Girone B: Bergamo Basket 2014,Brianza Casa Basket 2022 Bernareggio, Orlandina Basket Capo d’Orlando, Pallacanestro Crema, Aurora Basket Desio, Virtus Lumezzane, Basket Mestre 1958, Falconstar Monfalcone, Pallacanestro Orzinuovi, Unione Basket Padova, Virtus Basket Padova, Green Basket Palermo, Virtus Kleb Ragusa, Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Rucker Sanve San Vendemiano, Pallacanestro Vicenza 2012.

Girone C: Campetto Basket Ancona, Tigers Cesena, USE Basket Empoli, Janus Basket Fabriano, Raggisolaris Faenza, Pallacanestro Fiorenzuola 1972, Pallacanestro Firenze, Andrea Costa Imola 2022, Virtus Spes Vis Imola, Basket Jesi Academy, Vigor Matelica, New Flying Balls Ozzano Emilia, Bakery Basket Piacenza, Real Sebastiani Rieti, Etrusca Basket San Miniato, Pallacanestro Senigallia.

Girone D: Del.Fes Avellino, Nuova Cestistica Lions Bisceglie, AG Sport Caserta,Virtus TSB 2012 Cassino, Basket Corato, Action Now 2019 Monopoli, Pescara Bk 2.0, Virtus Pozzuoli, Luiss Roma, Pallacanestro Roseto, Pallacanestro Ruvo Di Puglia, Pall. Trinità Sala Consilina, Virtus Arechi Salerno, Pall. Partenope Sant’Antimo, CJ Basket Taranto, Teramo a Spicchi 2K20.