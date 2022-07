Gioventù Nazionale Reggio Calabria ricorda Paolo Borsellino: “cultura della memoria per costruire il futuro” 

20 Luglio 2022 12:42

Gioventù Nazionale Reggio Calabria ricorda la figura di Paolo Borsellino: dal suo lascito i valori sui quali fondare il futuro

In occasione del 30esimo anniversario dalla tragica morte del giudice Paolo Borsellino, il Coordinamento della Federazione Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con i Circoli “P. Borsellino” e “G. Almirante”, ha scelto di ricordare la peculiare e storica figura del giudice Borsellino. “Noi giovani dobbiamo essere motore attivo non solo per ciò che concerne il presente ma anche per quello che sarà il futuro prossimo e questo può avvenire solo se riusciamo a dare valore al passato e a chi, prima di noi, si è speso per combattere battaglie non indifferenti.

Ho l’onore di essere Presidente, ma ancor prima giovane portavoce di un movimento politico giovanile che ha sempre messo fra le priorità la cultura della memoria, con la consapevolezza che solo comprendendo a fondo ciò che è stato si può fattivamente lasciare un’impronta in ciò che sarà. Il giudice Borsellino, e tanti come lui, ci hanno lasciato davvero molto, starà a noi far fruttare tutto questo“, è quanto affermato da Antonio Ciccone, Presidente della Federazione Metropolitana di Gioventù Nazionale Reggio Calabria.