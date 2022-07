Gioiosa Ionica: il 9, 10 e 11 agosto torna il Gioiosa Beer Village

13 Luglio 2022 17:53

Il 9, 10 e 11 agosto torna il Gioiosa Beer Village. Meduri: “evento per la ripartenza e per il rilancio del territorio”

Si avvicina l’estate è l’organizzazione del GIOIOSA BEER VILLAGE procede ininterrottamente e senza indugi. Grazie al continuo dialogo con l’Amministrazione e la Proloco di Gioiosa Ionica l’evento si svolgerà regolarmente il 9, 10 e 11 agosto 2022 nel centro storico. “Un evento ormai atteso dai cittadini e dai turisti, con questi ultimi che chiamano da ogni luogo per avere maggiori informazioni. Siamo convinti che l’edizione 2022 segnerà il record di presenze”. Queste le parole del Presidente della Proloco di Gioiosa Ionica Vincenzo Mazzaferro che prosegue sottolineando come “dobbiamo guardare con fiducia all’estate e alla programmazione delle manifestazioni.

Il nostro territorio deve lavorare per la ripartenza, per questo eventi come il Gioiosa Beer Village si svolgeranno e garantiranno una boccata d’ossigeno anche a tante attività collaterali, creando economia per tutta la città”. Lo storico organizzatore Francesco Meduri ha voluto augurare “un sereno in bocca al lupo ai colleghi dell’evento Gustando il Borgo che hanno preferito rinunciare all’edizione 2022 per una presunta incertezza sanitaria ed economica che oggi però non ci può fare arrendere, desistere dalla voglia di una ripartenza. Se guardiamo al calendario degli eventi della vicina Roccella Ionica, possiamo continuare ad esprimere solidarietà ai colleghi organizzatori ma allo stesso tempo non possiamo assolutamente arrenderci.

Grazie agli sponsor che hanno creduto e continuano a farlo nell’edizione 2022, investendo sulla nostra organizzazione, e all’Amministrazione comunale che è al nostro fianco vigilando in ogni aspetto organizzativo. La locride ospiterà anche altri grandi eventi, con numeri importanti come i concerti di Jovanotti, e non vogliamo arrenderci e lasciare il nostro territorio senza programmazione. Guardiamo al futuro fiduciosi e ringraziamo chi ha creduto nell’evento dalla prima ora, qualche anno fa, come l’ex presidente della Proloco Nicodemo Vitetta, il Sindaco Salvatore Fuda e l’assessore Lidia Ritorto”. Edizione 2022 che in assoluto promette di avere l’offerta di birra più completa e un occhio di riguardo allo street food di accompagnamento. Appuntamento ad agosto quindi per una buona birra!