Gioia Tauro, si dimette il Garante dei disabili. Chi sarà il prossimo?

27 Luglio 2022 16:19

“L’Amministrazione dei dimissionari colpisce ancora: si dimette anche il Garante dei disabili! Chi sarà il prossimo?”. È quanto si chiedono i Consiglieri Comunali di Gioia Tauro: Francesca Frachea, Nicola Pulimeni e Daniela Richichi

“Che i servizi sociali non rientrino tra le priorità di questa Amministrazione s’intuisce immediatamente cercando il relativo ufficio all’interno della casa comunale. Un ambiente desolato, spoglio e umido, posto alla fine di un lungo corridoio buio, in cui adulti e bambini meno fortunati cercano di fronteggiare i loro disagi personali e familiari. Eppure, fino a qualche tempo fa, il medesimo ufficio aveva sede in altra stanza, ben più gradevole, comunicante con un altro vano, che era stato predisposto appositamente per i piccoli, con pareti colorate e tanti giochini a loro disposizione, in modo da agevolare una loro più serena partecipazione alle attività da svolgere.

Ci risulta, quindi, inspiegabile questo spostamento, che ha reso, di fatto, inservibile quello spazio amorevolmente creato per accogliere bimbi in difficoltà. Difatti, adesso per accedervi è necessario attraversare l’ex ufficio dei servizi sociali -oggi ufficio acquedotto-, disturbando il lavoro dei dipendenti, ma, soprattutto, non garantendo quel minimo di riservatezza che gli utenti dei servizi sociali meritano.

A tali criticità di tipo logistico si aggiungono, poi, le gravi inefficienze sostanziali registrate in questi tre anni di amministrazione Alessio, incapace di adottare in questo settore iniziative degne di nota.

Innumerevoli le carenze nel campo della tutela dei disabili, da quelle della biblioteca comunale, inaugurata in pompa magna, ma mancante di una passerella permanente per garantire l’accesso alle persone diversamente abili e con bagni non a norma per gli stessi, alla JOB presente sulla spiaggia, ma perennemente chiusa, quindi, inutilizzabile.

Proprio qualche giorno fa veniva lamentata da un disabile l’impossibilità di andare in spiaggia poiché la JOB era indisponibile. In mancanza di dipendenti comunali da adibire a detto servizio, le chiavi della piattaforma erano state affidate al titolare di una pizzeria ubicata nelle vicinanze, che negli orari diurni rimane chiusa, per cui il servizio di accesso alla spiaggia era garantito ai disabili negli stessi orari di sforno delle pizze.

Il totale stato di abbandono di questo settore, confermato dal fatto che il sindaco non è ancora riuscito ad individuare un assessore all’altezza del compito in questo delicatissimo ambito, ha indotto anche il Garante per i disabili a rassegnare le dimissioni.

Con amarezza dobbiamo, quindi, constatare che questa amministrazione non è a misura di nessuno, non occupandosi nè dei bisogni dei cittadini normalmente abili nè di quelli più deboli”. È quanto si legge nel Comunicato congiunto dei Consiglieri Comunali di Gioia Tauro: Francesca Frachea Consigliere Capogruppo FDI, Nicola Pulimeni Consigliere FDI, Daniela Richichi Consigliere Capogruppo Innovagioia.