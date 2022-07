Gioia Tauro: giovane con sindrome di Down assunto a tempo indeterminato dalla Decathlon

6 Luglio 2022 13:48

Grande festa per Antonio Barbieri: confermato il suo ruolo di aiuto commesso nel reparto running/walking/roller

Si è completato l’inserimento graduale di Antonio Barbieri, giovane con sindrome di Down di AIPD Reggio Calabria, che era iniziato nel settembre 2020 quando si è avviato per lui il tirocinio presso lo store Decathlon di Gioia Tauro. Ora, con grande soddisfazione, alla conclusione del tirocinio, la nota azienda lo ha confermato nel suo ruolo di aiuto commesso nel reparto running/walking/roller, e lo ha assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Grande festa per il giovane, che riceve i complimenti e l’augurio di buon lavoro anche da Associazione Italiana Persone Down – AIPD Nazionale tramite i social.

Il lockdown imposto a causa della pandemia, aveva interrotto la sua esperienza per alcuni mesi; era poi ripresa appena le condizioni lo hanno permesso, nel giugno dello scorso anno. L’inserimento lavorativo di Antonio e la formazione dei dipendenti Decathlon sono stati supportati e monitorati dalla psicologa D.ssa Alessandra Stelitano, psicologa dell’AIPD Reggio Calabria Onlus.

Il suo inserimento, promosso e seguito dalla sezione AIPD, è realizzato nell’ambito dell’accordo tra AIPD Nazionale e la catena Decathlon, siglato nel febbraio 2018, volto a favorire la realizzazione di inserimenti al lavoro di persone con sindrome di Down. La collaborazione, estremamente ricca con la grande catena di negozi di articoli sportivi, prevede l’avvio di tre nuovi inserimenti di giovani con sindrome di Down della rete AIPD nel prossimo autunno.