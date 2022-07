Gioia Tauro, ennesimo atto vandalico: “l’Amministrazione attivi un laboratorio permanente per arginare il fenomeno”

31 Luglio 2022 11:47

Gioia Tauro, la nota di Christian Carbone Dirigente Provinciale FdI – Delega Terzo Settore & Dipendenze

“Di fronte all’ennesimo atto vandalico perpetrato nei confronti della Città, dove questa volta sono state prese di mira le panchine del Parco Rimembranze, è giunto il momento per l’amministrazione di aprire un laboratorio permanente mettendo all’interno tutte le agenzie educative del territorio (famiglie, scuole, parrocchie, associazioni sportive e culturali) in modo che ci si possa incontrare, parlare, confrontare ed elaborare delle soluzioni”. Lo afferma in una nota Christian Carbone Dirigente Provinciale FdI – Delega Terzo Settore & Dipendenze.

“La violenza è il rifugio di una generazione in preda al malessere, una generazione di mitomani, provocatori, spregiudicati. Per arginare questi fenomeni bisognerebbe agire sotto il profilo amministrativo, educativo, genitoriale e controllando meglio il territorio. Il fenomeno del vandalismo non va preso sotto gamba, perché può sfociare in situazioni più gravi e pericolose”.

“Invito il Sindaco Aldo Alessio, che ha trattenuto la delega alle politiche sociali, di attivarsi al più presto in tal senso, da parte del Dipartimento Terzo Settore e Dipendenze di Fratelli d’Italia di cui sono responsabile vi è totale disponibilità a collaborare”.