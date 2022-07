Giochi Mediterraneo: calcio, Italia-Marocco 2-1 Raimondo show e azzurri in finale

2 Luglio 2022 23:51

Orano, 2 lug. (Adnkronos) – L’Italia del calcio conquista un posto in finale ai Giochi del Mediterraneo. La nazionale U18 di Franceschini si è imposta 2-1 sul Marocco in semifinale grazie alla grande prestazione di Antonio Raimondo. L’attaccante del Bologna è andato a segno al 55′ e al 63′, firmando la sesta rete in questi Giochi. Per il Marocco è andato in rete al 93′ su calcio di rigore Khalifi. Gli azzurrini affronteranno in finale la Francia che ha battuto la Turchia 2-0 con i gol di Messoussa al 10′ e Ikia Dimi all’84’.