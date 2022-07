Ginnastica Ritmica, la Virtus Reggio è pluricampione d’Italia

6 Luglio 2022 23:09

Ben 22 podi per la Società Ginnastica Virtus Reggio Ginnastica: l’elenco delle vincitrici, per un totale di 22 podi

La Società Ginnastica Virtus Reggio Ginnastica rientra dalle ultime Finali Nazionali Federali con ben 22 podi: 9 Titoli Italiani, 9 Argenti e 4 Bronzi. Un’altra impresa straordinaria per la storica società Virtus che riconferma il proprio valore assoluto facendo incetta di Titoli Italiani, inorgogliendo non solo la città di Reggio, ma la Calabria intera. La Virtus Reggio inoltre, durante le finali, è stata selezionata per dare lustro con una propria coreografia al Gran Gala della Gymnaestrada Nazionale, la prima volta per una squadra calabrese. Presente all’evento anche il capitano delle farfalle di ginnastica ritmica Alessia Maurelli che non ha risparmiato applausi durante la performance delle Virtussine e ha premiato la Tecnica Carmen Loprevite con una targa di partecipazione per questo prestigioso evento. Immensa la felicità, soddisfazione e commozione per tutto il team Virtus che, con le sue straordinarie ginnaste si è laureata Pluricampione d’Italia sia nella sez. Ginnastica ritmica che nella competizione Promogym. Tali risultati inorgogliscono il Presidente Rocco Loprevite, il vicepresidente Vincenzo Costantino e le tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite che con grande professionalità, passione e meticolosità svolgono il loro lavoro portando le loro ginnaste ad altissimi livelli distinguendosi per eleganza, precisione e classe.

GARE SILVER GR

Martina Dascola – La/S2 – : ORO Classifica Assoluta, ORO spec. Corpo libero, Bronzo spec. Palla.

Noemi Erbi – La1/S1 – : ORO spec. Corpo libero, ORO spec. Palla, Argento Classifica Assoluta.

Rita Asciutto – La1/J3 : ORO spec. Palla, Argento Classifica Assoluta, Argento spec. Corpo Libero.

Caterina Ambrogio – La1/S2 : Argento Classifica Assoluta, Argento sp.Corpo libero.

GARE PROMOGYM (ritmica e artistica)

Maria Pia Aleo e Giada Messina – “Promogym III Fascia”- : ORO squadra;

Aleo M.Pia ORO spec. volteggio e Argento spec. corpo libero;.

Messina Giada ORO spec. corpo libero e Argento spec. volteggio;

Aleo e Messina 2 Bronzi individ. Classifica Assoluta a pari merito;

Cannistrà Angela, Corrado Arianna, Polimeni Rachele – ” Promogym I Fascia” – :ORO squadra;

Cannistra’ Angela Argento spec. Corpo libero, Bronzo spec. Volteggio;

Corrado Arianna Argento spec. Volteggio;

Alampi Martina, Anghelone Marta, Bottafava Sofia, Fiore Gaia, – “Promogym I Fascia” – : 4º posto di squadra

Le 7 Virtussine del Promogym I Fascia nella gara individuale assoluta hanno occupato le primissime posizioni della classifica su 118 partecipanti e, nella specialità corpo libero entrano tutte e 7 tra le prime 15 d’Italia Risultato eccellente anche per Spanti Giorgia, alla sua prima esperienza in pedana: 12esimo posto su 119 partecipanti spec. Minitrampolino e 13esimo posto su 134 partecipanti spec. Corpo Libero. Le già citate ginnaste, insieme a Ligato Aurora, hanno preso parte al prestigioso Gala della Gymnaestrada Nazionale.