Basket, amarcord alla Vis Reggio Calabria: l’ex Viola Gigi Rossi entra a far parte della società reggina

4 Luglio 2022 14:59

Gigi Rossi entra a far parte della Vis Reggio Calabria: la comunicazione ufficiale della società reggina

“La Vis Reggio Calabria comunica con grande soddisfazione che il progetto bianco amaranto potrà contare su un mito della Viola degli anni 80, Gigi Rossi, al quale verrà affidato un ruolo chiave all’interno della società reggina”. Comincia così la nota con cui la società reggina annuncia l’arrivo in dirigenza dell’ex Viola Gigi Rossi. “Nato a Pordenone e sbarcato a Reggio Calabria in un pomeriggio torrido di Agosto, fu il primo vero grande acquisto del grandissimo Giudice Viola, un cecchino infallibile che ha contribuito in modo assoluto a creare il mito della Viola Reggio Calabria”.

“A dimostrazione del suo legame con il Sud Italia ed in particolare con la Calabria – si legge ancora – ha proseguito la sua carriera da giocatore, a Ragusa e Catania, per poi tornare alla Viola Reggio Calabria, ed ancora Cosenza e Messina. Uomo con grande carisma, grande conoscitore della pallacanestro, è stato uno degli artefici della Basket Reggio e dell’Olympia femminile. La Vis Reggio Calabria è onorata di dare il benvenuto a Gigi Rossi, la sua esperienza andrà ad impreziosire ed elevare l’asticella dell’ambizioso progetto reggino in cui albergano in particolare il lavoro nel sociale e la crescita dei giovani cestisti”.