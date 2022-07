Giardini Naxos: da lunedì il Festival del Film per Ragazzi

23 Luglio 2022 16:52

Giardini Naxos: ecco il programma e gli eventi speciali della manifestazione che si concluderà il 31 luglio

E’ tutto pronto per l’inaugurazione della 27esima edizione del Festival del Film per Ragazzi di Giardini Naxos (Messina), in programma da lunedì 25 a domenica 31 luglio nella storica sede dell’Oratorio Don Bosco. La prima serata del Festival prenderà il via alle ore 20.00 con il tesseramento di tutti piccoli e grandi e, successivamente, verranno presentati i trailers di tutti i film in concorso. La pellicola che inaugurerà la manifestazione è Lizzy e Red – Amici per sempre di Jan Bubenicek e Denisa Grimmová. Lizzy è una dolce topolina figlia di un padre coraggioso, scomparso per colpa di una volpe vorace. Per mostrare ai suoi amici di avere lo stesso coraggio del genitore, avvicina Red, una giovane volpe nel sonno. In seguito ad uno sfortunato incidente Lizzy e Red si ritrovano nel paradiso degli animali e qui dovranno imparare a mettere da parte i loro istinti naturali e lavorare insieme per riuscire nel loro viaggio attraverso questo nuovo mondo. Il topolino e la giovane volpe condividono molte avventure e sorprese inaspettate e alla fine diventano i migliori amici.

Le serate saranno presentate dal direttore artistico Ignazio Vasta e dal parroco della Chiesa San Pancrazio di Giardini Naxos, Padre Gianluca Monte, che è anche Presidente dell’Associazione Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. promotrice dell’evento. Martedì 26 luglio è in programma il primo degli eventi speciali che si svolgeranno nel corso della settimana del Festival: il primo appuntamento è organizzato dell’Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara, nel corso del quale l’archeologia verrà spiegata ai ragazzi. Mercoledì 27 luglio verrà dato spazio ai Book trailers realizzati dagli alunni Liceo C. Caminiti di Giardini Naxos guidato dalla Dirigente Scolastica Manuela Raneri, con i docenti referenti Carmelina Longo, Milena Privitera e Giovanni Costa, nell’ambito del Piano Scuola Estate del Ministero dell’Istruzione e del progetto Patti per la lettura, promosso dal Comune di Giardini Naxos. Giovedì 28 luglio ci sarà la proiezione speciale di cortometraggi realizzati da autori africani premiati dal Cinit durante il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. I cortometraggi africani saranno presentati da Massimo Caminiti, Presidente nazionale del CINIT- Cineforum Italiano

Nella serata conclusiva del 31 luglio verrà assegnato il Premio Naxos Cavalluccio Marino al miglior film e sarà anche conferito un Premio speciale alla memoria dell’indimenticato Mons. Salvatore Cingari, ideatore e fondatore del Festival, alla pellicola che meglio sostiene e rappresenta i valori di pace e convivenza. La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Centro di Solidarietà P.O.R.T.O. – Onlus”, presieduta da Padre Gianluca Monte, con la collaborazione del Centro Studi Cinematografici, il Comune di Giardini Naxos, il Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia, il Consultorio La Famiglia, il Cinecircolo S. Quasimodo e con il Ministero della Cultura.

Programma GIARDINI NAXOS |Oratorio don Bosco

25 luglio – INAUGURAZIONE FESTIVAL

ore 20,00 tesseramento – ore 20,30 Trailers film in concorso

ore 21,00 Lizzy e Red – Amici per sempre di Jan Bubenicek, Denisa Grimmová, (Repubblica Ceca/Francia/Polonia/Slovacchia 2021)

26 luglio – serata Archeoclub – ore 20,30 L’Archeologia spiegata ai ragazzi a cura dell’Archeoclub Naxos-Taormina-Valle Alcantara

ore 21,30 Lassie torna a casa di Hanno Olderdissen, Germania 2020

27 luglio – ore 20,30 Book Trailers del Liceo C. Caminiti: Dialoghi con Leucò di Pavese, La Lupa e Cavalleria Rusticana di Verga, Chiamami col tuo nome di André Aciman

ore 21,30 Sasha e il Polo Nord di Rémi Chayé, Francia/Danimarca 2015

28 luglio – ore 20,30 Bambine e bambini oltre il Mediterraneo, cortometraggi a cura del Cinit Cineforum Italiano

ore 21,00 Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare di Shawn Seet, Australia 2019

29 luglio – ore 20,30 Bambine e bambini oltre il Mediterraneo, cortometraggi a cura del Cinit Cineforum Italiano

ore 21,00 Encanto di Byron Howard, Jared Bush, Usa 2021

30 luglio – ore 20,30 Bambine e bambini oltre il Mediterraneo, cortometraggi a cura del Cinit Cineforum Italiano

ore 21,00 Il lupo e il leone di Gilles de Maistre, Francia/Canada 2021

31 luglio serata Polisportiva e PREMIAZIONE

ore 20,30 Premiazioni al Miglior film in concorso e alla memoria di Mons. Salvatore Cingari

ore 21,00 Film fuori concorso Invictus – L’Invincibile di Clint Eastwood, Usa 2009