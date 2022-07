Reggio Calabria, Giannetta: “buon lavoro a Filippo Lucisano, giovane che ama Villa San Giovanni”

2 Luglio 2022 11:10

Domenico Giannetta rivolge auguri e complimenti a Filippo Lucisano, neo vicepresidente del Consiglio comunale di Villa San Giovanni

“Buon lavoro e complimenti a Filippo Lucisano“, gli auguri di Domenico Giannetta (FI) al neo vicepresidente del Consiglio comunale di Villa San Giovanni. “Filippo Lucisano è un giovane animato dall’amore per Villa, fortemente radicato nella sua famiglia, e che ha saputo tradurre questo entusiasmo in consenso elettorale, risultando primo degli eletti del Centrodestra. Sono certo che Filippo saprà interpretare il ruolo istituzionale, prestigioso e delicato, che gli è stato affidato in seno al Consiglio comunale, – continua Giannetta – ponendo grande attenzione alla partecipazione democratica di tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, e soprattutto della voce dei cittadini.

Con l’avvio di questa legislatura inizia un percorso nuovo e importante per Villa San Giovanni. I miei auguri si estendono al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio e ai consiglieri. Buon lavoro a tutti“.