“Mamma, vado a Reggio Calabria per Pippo Inzaghi”: il viaggio di Giacomo Sanvitale tra Granillo, Lungomare e tramonti pazzeschi | VIDEO

27 Luglio 2022 20:42

“Convocato in Serie B con Pippo Inzaghi!”, il simpatico servizio dell’influenzer originario di Saronno e ora residente negli Stati Uniti giunto appositamente in Calabria per gli eventi della Lega e della Reggina

“Mamma, vado a Reggio Calabria per incontrare Pippo Inzaghi”, “va bene ma fai attenzione”. E’ iniziato così il viaggio di Giacomo Sanvitale, noto influencer seguito da oltre 27mila utenti su Instagram che racconta la vita da italo americano, le usanze, le città che visita e anche gli aspetti sportivi d’oltreoceano. Invitato in Calabria per una partnership con Lega B, ha avuto la possibilità di visitare Reggio e di vedere dal vivo il campione del mondo Pippo Inzaghi, adesso allenatore della Reggina.

Un viaggio bellissimo che lo ha fatto innamorare della città: lo stadio Granillo per la presentazione del tecnico, l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” per la presentazione dei calendari, il “tramonto pazzesco” visto dal Lungomare con il cantante Giovanni Caccamo. Insomma, un bellissimo viaggio ricco di sorprese e gustosi aperitivi anche in compagnia de Gli Autogol. Di seguito il video pubblicato su Youtube.