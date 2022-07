Gelmini e Carfagna con Azione: “convinti del nuovo percorso. Riconoscenza per Berlusconi”

29 Luglio 2022 18:10

“Da oggi inizia un nuovo percorso, una nuova battaglia che richiede coraggio, ma con una sicurezza, quella di entrare nella vera casa dei liberali, dei riformisti e di popolari. Ho la certezza di entrare in un partito che non tramerà con la Russia contro l’Italia; ho la certezza di entrare in un partito che non si accoderà a Orban, che dice cose enormi”. E’ quanto ha detto Mara Carfagna nella conferenza stampa con Carlo Calenda e Mariastella Gelmini. “Fino a pochi giorni fa non avrei pensato di fare questa scelta. Poi, il 20 luglio, con la fine del governo, l’Italia è stata esposta al rischio in una fase delicata. Non potevo star zitta. Per questo, da oggi, inizia un nuovo percorso con Azione”, ha scritto Carfagna in un tweet. “Voglio fare questa campagna elettorale a testa alta e a viso aperto, rivendicando il lavoro del governo e senza dire bugie. Per questo ho scelto di candidarmi con Azione. La mia è una scelta di libertà, serietà e soprattutto di verità“, ha aggiunto.

“Sono straconvinta del nuovo percorso con Azione che sto intraprendendo”, rimarca Mariastella Gelmini nella conferenza stampa con Mara Carfagna e Carlo Calenda in cui ha annunciato l’adesione ad Azione. “Fi e Lega – evidenza – hanno voltato le spalle all’Italia, gettando alle ortiche il lavoro fatto. La data del 24 febbraio non puo’ essere ignorata. Salvini – spero possa essere smentito quanto è emerso in questi giorni – ha avuto delle ambiguità che non possono essere ignorate. L’atlantismo e l’europeismo devono essere al centro dei programmi”. “Con questa mia scelta spero di poter rappresentare i cittadini seri e responsabili che in questi giorni mi hanno mandato centinaia di messaggi – ha concluso – e anche quei cittadini che si sono disamorati della politica”.