Dal Brasile a Scilla, Gelateria Zanzibar lancia il nuovo gusto Doce De Leite

1 Luglio 2022 17:58

A Scilla, Gelateria Zanzibar lancia il nuovo gusto Doce De Leite, frutto dell’unione tra la cittadina reggina e il Brasile, anche in considerazione dell’evento – Festival Mari del Sud – che da oggi al 16 luglio terrà compagnia a turisti e cittadini

Un nuovo gusto made in Brasile per certificare l’unione tra il paese sudamericano e Scilla, che da oggi e fino al 16 luglio ospiterà l’evento Festival Mari del Sud. Due settimane all’insegna di musica, divertimento, cultura, con l’obiettivo di esaltare ciò che di bello hanno in comune la splendida cittadina di Reggio Calabria e il Brasile. A lanciare il nuovo gusto, che si chiama Doce De Leite, è la Gelateria Zanzibar, che si trova al centro del Lungomare di Scilla.

Il gusto certifica le 16 giornate che accompagneranno da oggi cittadini e turisti che accorreranno a Scilla, per un festival di colori, bossa nova, samba rock, storica, pesca. StrettoWeb è tra i partner dell’evento, il cui accesso è gratuito. Tutte le info al sito www.maridelsud.info.