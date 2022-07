Il Pride colora Messina, migliaia di persone stanno sfilando per le vie della città

23 Luglio 2022 19:16

“Stretto Pride 2022” a Messina: grande entusiasmo per le vie della città

Si sta svolgendo in questi minuti lo “Stretto Pride 2022” a Messina. In un clima festoso stanno sfilando per le vie della città miglia di partecipanti con striscioni, bandiere e cori. Palazzo Zanca sarà illuminato con i colori dell’arcobaleno: l’Amministrazione comunale oltre a patrocinare l’iniziativa ha aderito attraverso il gesto simbolico di colorare di luce arcobaleno il Palazzo comunale e l’esposizione della “bandiera della libertà” per manifestare la volontà di proseguire il percorso già avviato verso la realizzazione di una società che garantisca la parità dei diritti, l’autodeterminazione, il superamento di stereotipi e di pregiudizi nei confronti delle persone LGBTQ+.

Il corte è partito da piazza Antonello e attraverserà corso Cavour, via T. Cannizzaro, via Garibaldi e arrivo a piazza Unione Europea.