Non c’è pace per Rino Gattuso a Valencia: fuma in allenamento, media spagnoli e social lo massacrano | VIDEO

8 Luglio 2022 13:36

Ancora critiche per l’allenatore calabrese Rino Gattuso, preso di nuovo di mira da media spagnoli e tifosi del Valencia perché ripreso mentre fuma in allenamento

Non c’è pace per Rino Gattuso. L’allenatore calabrese da qualche settimana è alla guida del Valencia, in Spagna. L’approccio non è stato dei migliori, per via di alcune critiche mosse dalla tifoseria nei suoi confronti a causa di vecchie dichiarazioni del passato “contro donne, omosessuali e calciatori di colore”. Si tratta di frasi di anni fa, ai tempi del Milan, e su questo l’ex centrocampista ha risposto a dovere nel giorno della presentazione.

Nelle ultime ore, però, un’altra bufera verso di lui, proveniente sempre dal mondo social e dai media spagnoli, che hanno “massacrato” “Ringhio” perché ripreso mentre fuma una sigaretta elettronica durante l’allenamento della squadra. La polemica è nata dopo che un video di pochi secondi che lo riprende è finito in rete. Per i media spagnoli è “cattivo esempio”. Di seguito il video.