Calcio, nuovo Presidente per il Gallico Catona: è Antonio Lo Presti

16 Luglio 2022 09:42

Gallico Catona, cambio al vertice societario: eletto presidente l’Avvocato Antonio Lo Presti, subentra a Nino Polito

“Il Gallico Catona ha eletto un nuovo presidente: è Antonio Lo Presti, Avvocato, già vice Presidente del club. Subentra a Nino Polito, che ha retto la società per due anni in piena emergenza pandemica, buoni i risultati ottenuti e la società lo ringrazia per la preziosa e professionale collaborazione. Mercoledì 20 Luglio assemblea pubblica per stilare il neo organigramma societario; entro il 22 Luglio il Gallico Catona sarà iscritto per la “decima” volta nel massimo campionato regionale dilettantistico. Da lì inizierà ufficialmente la stagione agonistica 22/23 con la scelta del neo tecnico e la composizione della rosa”. E’ quanto si legge nella nota ufficiale del Gallico Catona.