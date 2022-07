Un vichingo per la Reggina: ecco Gagliolo, altro rinforzo in difesa per Inzaghi

24 Luglio 2022 13:59

La scheda di Riccardo Gagliolo, nuovo acquisto della Reggina: ruolo, caratteristiche e carriera

Altro rinforzo in difesa per la Reggina. Dopo l’acquisto di Camporese, il ds Massimo Taibi ha chiuso anche per Riccardo Gagliolo. In questi minuti è stato depositato il contratto in Lega B e ufficializzato il passaggio a titolo definitivo in Calabria. Si tratta di un acquisto di esperienza per il reparto arretrato di mister Filippo Inzaghi, avendo disputato negli ultimi anni diversi campionati di Serie A con le maglie di Parma e Salernitana. Nasce calcisticamente come terzino sinistro, ma all’occorrenza può essere adattato come difensore centrale (sia in un reparto a quattro che da terzo in una difesa a tre). Si dimostra molto abile sul piano della corsa, ha ottimo tempismo sulle palle inattive e nel gioco aereo. Nato ad Imperia nel 1990, è naturalizzato svedese per via delle origini scandinave da parte della madre. Per tale motivo il suo soprannome è Thor, oppure il Vichingo. In riva allo Stretto cercherà il suo personale riscatto dopo una stagione non esaltante vissuta con la maglia dei granata campani.

Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, Gagliolo fa la gavetta tra Eccellenza e Serie D, quando poi il ds Giuntoli non lo trascina con sé al Carpi. Qui diventa titolare insostituibile e così con la casacca degli emiliani realizza un percorso iniziato dalla Serie C e terminato in Serie A (dal 2013 al 2017). Successivamente il calciatore passa al Parma dove, dopo un anno di cadetteria, disputa tre ottimi campionati di Serie A (94 presenze e 5 reti). Come detto in precedenza, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Salernitana, ma nel girone di ritorno è stato messo ai margini del progetto. Ma Gagliolo ha ancora tanto da dimostrare nella propria carriera, conosce cosa significa il sacrificio ed a Reggio Calabria sa bene che può trovare l’ambiente giusto per riscattarsi anche personalmente.