C’è anche un reggino nella nuova Triestina: Gabriele Parpiglia scelto come responsabile della comunicazione

1 Luglio 2022 18:34

Gabriele Parpiglia è stato scelto come nuovo responsabile della comunicazione della Triestina

E’ nato a Reggio Calabria ma la sua carriera lo ha portato altrove. Tv, spettacolo, giornalismo. E ora anche calcio. Gabriele Parpiglia è infatti stato scelto come nuovo responsabile della comunicazione della Triestina. Il club friulano, che milita in Serie C, ha cambiato proprietà da qualche giorno, passando sotto le mani di Atlas Consulting, guidata da Simone Giacomini e Antonino Maira, con l’80% delle quote societarie.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, all’interno dello stadio Nereo Rocco, e tra i presenti c’era appunto anche Gabriele Parpiglia, che già da ieri con alcune Instagram Stories ha tenuto sulle spine i followers, tra una foto nel centro città e una all’interno dell’impianto cittadino, dimostrandosi entusiasta della nuova avventura.