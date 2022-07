Da “povero Gabbiano” a “cucciolo ingoiato”: pinscher divorato da un volatile

19 Luglio 2022 16:57

Il pinscher era senza guinzaglio nella zona di Capodimonte quando è stato rubato da un gabbiano aggressivo

Un “povero pinscher” è stato afferrato e rubato da un gabbiano mentre era a spasso con la sua padrona poche ore fa a Napoli: il volatile, evidentemente affamato, si è lanciato in velocità verso il povero cucciolo ed è scappato volando con il cane in bocca. L’incredibile episodio ha lasciato attoniti i testimoni che hanno assistito alla terribile scena. Il cucciolo non è mai stato ritrovato: probabilmente è finito nello stomaco del gabbiano carnivoro.

Il cagnolino era di una turista straniera che nel giro di pochi secondi è stata privata del suo fedele amico. Questo episodio è avvenuto nella zona di Capodimonte ma sembrerebbe non sia stato l’unico e proprio nei giorni scorsi un gatto è stato portato via sempre da un gabbiano aggressivo che di “povero”, come nella canzone di Gianni Celeste, ormai non ha più nulla…