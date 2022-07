Furnari: domenica a Piazza Marconi la Sagra dell’Olio

28 Luglio 2022 10:16

Domenica 31 Luglio l’associazione Furnarese Azimut 360° organizza la Sagra dell’Olio, in piazza Marconi a Furnari (ME). Ormai da 19 anni, l’evento più importante dell’estate Furnarese! Ass. Azimut 360 gradi con l’ausilio dei piccoli produttori locali vi proporrà un piccolo assaggio delle tipicità del luogo a partire dal protagonista principale dell’evento: l’olio di Furnari! Previsto un servizio navetta che vi porterà dal rifornimento ESSO di Furnari in piazza Marconi. Durante la serata sarà possibile degustare pane caldo con l’olio, bruschette, formaggi, olive e sottoli accompagnati dal buon vino di Furnari.

Ad allietare la serata ci sarà la “Decolores Band”. Nel viale della Libertà saranno presenti alcuni espositori di artigianato locale e altro.