Funerali Andrea Mirabile, Palermo si commuove: l’ultimo saluto al bimbo morto in Egitto

“La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno mostrato il loro affetto e la vicinanza con le preghiere e continua a richiedere silenzio e rispetto del proprio dolore”: è la nota dei legali dei genitori del piccolo Andrea

E’ giornata di lutto cittadino oggi a Palermo. Si stanno celebrando in questo momento i funerali del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo morto mentre era in vacanza a Sharm El Sheik. Lo ha disposto il sindaco Roberto Lagalla. Alla cerimonia funebre presente anche il padre del piccolo, dimesso dall’ospedale solo ieri sera. Anche l’uomo, come il figlio, aveva accusato un malore mentre era nel resort, era stato costretto al ricovero. Il corpo del bimbo è stato restituito ai familiari solo ieri, dopo la seconda autopsia che stabilirà le cause di un decesso su cui ci sono ancora molti dubbi.

“La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno mostrato il loro affetto e la vicinanza con le preghiere e continua a richiedere silenzio e rispetto del proprio dolore”, dicono in una nota dallo studio legale Giambrone & Partners che seguendo il percorso giudiziario dei due coniugi in questa terribile vicenda. Intanto, la prossima settimana, verranno sentiti in Procura i genitori del piccolo Andrea. I pm che hanno aperto una inchiesta vogliono capire cosa sia accaduto nel resort di lusso in Egitto. Sarà necessario ripercorrere tutti gli spostamenti effettuati per capire cosa realmente abbia causato il decesso.