Serie D, il San Luca annuncia: “torna Ciccio Cozza in panchina, è il nuovo allenatore”

8 Luglio 2022 14:44

L’ex numero 10, capitano e bandiera della Reggina siederà nuovamente sulla panchina reggina a distanza di due anni dall’ultima volta

Francesco Cozza torna ad allenare il San Luca. A comunicarlo è lo stesso club di Serie D. L’ex numero 10, capitano e bandiera della Reggina siederà nuovamente sulla panchina reggina a distanza di due anni dall’ultima volta. “La società ASD San Luca 1961 – si legge nella nota ufficiale – comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo con Francesco Cozza per affidargli la guida tecnica della prima squadra della società giallorossa militante nel campionato di Serie D. La società tutta esprime immensa soddisfazione per un ritorno importante e di prestigio che getta nuova linfa nel progetto tecnico di una dirigenza e di un paese che non ha nessuna intenzione di smettere di programmare e investire nello sport e nei suoi sani valori.

“Francesco Cozza ha guidato, nella sua carriera da allenatore, il Catanzaro, la Reggina, il Pisa, la Sicula Leonzio, il Taranto, il Team Altamura, proprio il San Luca nella stagione 20/21 e come ultima esperienza è stato al timone del Biancavila. Sicuri di iniziare un percorso fatto di divertimento, passione e risultati, auguriamo al nostro nuovo allenatore, buon lavoro e ci teniamo a ringraziare Pasqualino Canonico per il meraviglioso apporto tecnico dato alla squadra nella passata stagione, raggiungendo una salvezza incredibile e dando alla squadra un’impronta offensiva e propositiva. Lunedì è in programma la presentazione ufficiale del nuovo allenatore con annessa firma sul contratto che lo legherà ai nostri colori”.