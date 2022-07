Università Bocconi di Milano: il neo Rettore Francesco Billari è originario di Reggio Calabria

1 Luglio 2022 15:55

Francesco Billari, nuovo rettore dell’Università Bocconi di Milano per il biennio 2022-24, è originario di Reggio Calabria. Attualmente è Prorettore Vicario e Dean of the Faculty, nonché Professore di Demografia nel Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Bocconi, inizierà con il nuovo incarico da novembre. A nominarlo all’unanimità il consiglio di amministrazione su proposta del presidente Mario Monti. E’ questa una nomina che si intreccia con quella di un’altra reggina d’eccellenza in ambito accademico nazionale, Antonella Polimeni. Già preside della Facoltà di Medicina e odontoiatria, docente nel settore scientifico disciplinare delle Malattie odontostomatologiche, è infatti l’attuale Rettore della Sapienza di Roma per il sessennio 2020-2026.

Insomma, un grande riconoscimento per il Prof. Francesco Billari (classe 1970, sposato con cinque figli), che ricopre inoltre il ruolo di Presidente del Centro “Carlo F. Dondena” per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e le Politiche Pubbliche. Laureato in Economia Politica presso l’Università Bocconi nel 1994 con specializzazione in Statistica e Ricerca Operativa, nel 1997 è stato Doctoral Fellow presso il Max Planck Institute for Human Development di Berlino. Nel 1998 ha ottenuto un Dottorato di Ricerca in Demografia presso l’Università di Padova. Dal 1999 al 2002 è stato leader di un gruppo di ricerca presso il Max Planck Institute for Demographic Research di Rostock.

Francesco Billari dopo aver insegnato demografia alla Bocconi, nel 2012 si trasferisce all’Università di Oxford in qualità di Statutory Professor of Sociology and Demography e di Direttore del Department of Sociology e Professorial Fellow presso il Nuffield College, rientrando nella propria università nel 2017. Ha ricoperto diversi incarichi accademici a livello internazionale tra i quali Distinguished International Scholar presso il Department of Sociology e il Population Studies Center della University of Pennsylvania. È stato Presidente, Segretario Generale e Tesoriere della European Association for Population Studies e Presidente dell’Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione, sezione della Società Italiana di Statistica. Ha ricoperto diversi ruoli nei consigli scientifici di varie istituzioni demografiche in Europa. Per i suoi contributi di ricerca sulla demografia, lo studio dei corsi di vita, la sociologia e le politiche sociali, Francesco Billari è stato nominato Fellow della British Academy (2014), Foreign Corresponding Member della Austrian Academy of Sciences (2014), Fellow della European Academy of Sociology (2010). Nel 2012 la Population Association of America gli ha attribuito il “Clifford C. Clogg” Award for Mid-Career Achievement. Ha inoltre ricevuto un dottorato Honoris Causa dalla facoltà di Scienze Economiche Sociali e Politiche e della Comunicazione, Université Catholique de Louvain (2013).

I complimenti del presidente Mancuso

“E’ la Calabria che ci piace, quella delle persone che ottengono risultati esclusivamente grazie a capacità, merito, competenza e autorevolezza scientifica. Segnatamente – afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – la Calabria che ha consapevolezza delle proprie potenzialità e le mette a valore in una visione internazionale e proiettata nel futuro. Al neo rettore dell’Università Bocconi di Milano per il biennio 2022/24 prof. Francesco Billari – conclude il presidente Mancuso – rivolgo i miei auguri di buon lavoro e quelli del Consiglio regionale della Calabria che mi pregio di rappresentare”.