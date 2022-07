Formula 1, dall’incidente shock al trionfo Ferrari: Carlos Sainz vince a Silverstone | CLASSIFICA

3 Luglio 2022 18:33

Carlos Sainz ottiene la prima vittoria in Formula 1 dopo 150 gare: lo spagnolo della Ferrari trionfa a Silverstone davanti a Perez e Hamilton. Leclerc chiude 4° fra le polemiche, Verstappen 7° con problemi alla monoposto

Gp di Silverstone ricco di colpi di scena chiude il weekend della Formula 1. Sul tracciato britannico le emozioni non sono mancate, fin dal primo giro con un grave incidente avvenuto poco dopo della partenza. Una serie di contatti fra Gasly, Russell, Tsunoda, Ocon e Albon ha portato a una bagarre pazzesca nella quale ha avuto la peggio il giovane Zhou: la monoposto del pilota cinese si è ribaltata finendo fuori pista, sorvolando le barriere e arrivando contro la rete di sicurezza che protegge il pubblico. Provvidenziale la protezione dell’Halo che ha salvato la vita al pilota, un po’ ammaccato, ma incredibilmente incolume.

Emozioni forti, ma di natura unicamente sportiva nel resto della gara. Max Verstappen sembrava destinato a dominare il Gp dopo la ripartenza, ma una foratura e un successivo problema meccanico ne hanno condizionato la corsa fino al 7° posto conclusivo. Davanti chance per la doppietta Ferrari con Leclerc in testa davanti a Sainz, entrambi tallonati da Hamilton. Una Safety Car nel finale di gara cambia però le carte in tavola: Sainz e Hamilton optano per il cambio gomme, Leclerc è costretto a restare in pista. E torna dentro anche Perez!

Finale rovente nel quale il monegasco, seppur lottando con le unghie e con i denti a ogni curva, è costretto ad abbandonare prima posizione e podio, finendo 4°. La Ferrari dovrà fare i conti con la scelta operata su Leclerc, ma intanto festeggia il successo di Carlos Sainz che alla prima pole position abbina anche la prima vittoria in carriera dopo 150 gare. Secondo posto per Sergio Perez davanti a Lewis Hamilton.

Classifica piloti Formula 1

Max Verstappen 181 Sergio Perez 147 Charles Leclerc 138 Carlos Sainz 127 George Russell 111 Lewis Hamilton 93 Lando Norris 58 Valtteri Bottas 46 Esteban Ocon 39 Fernando Alonso 28 Pierre Gasly 16 Kevin Magnussen 16 Daniel Ricciardo 15 Sebastian Vettel 15 Yuki Tsunoda 11 Alexander Albon 3 Guanyu Zhou 5 Mick Schumacher 4 Lance Stroll 3 Nicholas Latifi 0

Classifica costruttori di Formula 1