Formula 1, prende fuoco la Ferrari di Sainz: il pilota non esce, momenti di paura in Austria | VIDEO

10 Luglio 2022 16:24

La Ferrari di Carlos Sainz prende fuoco a pochi giri dal termine: il pilota riesce a portare la monoposto fuori pista, ma in salita e non riesce a uscire mentre le fiamme rischiano di avvolgerlo

Incredibile colpo di scena nei giri finali del Gp dell’Austria. Ancora una volta Ferrari protagonista di un episodio sfortunato. Dopo la vittoria della scorsa settimana, la prima in carriera, Carlos Sainz è costretto ad accompagnare la propria monoposto fuori pista a causa di un guasto meccanico. La parte posteriore della Rossa prende fuoco, ma il pilota non riesce a uscire dall’abitacolo, o meglio non può farlo, perchè la macchina è posizionata in salita: una volta mollato il freno, la macchina finirebbe in mezzo alla pista. Momenti di paura con le fiamme che avvolgono Sainz per qualche momento prima che gli addetti ai lavori riescano a fermare l’auto e domare l’incendio.