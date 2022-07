Formula 1, incidente Leclerc in Francia: 360° in curva, l’impatto contro le barriere e l’urlo | VIDEO

24 Luglio 2022 15:48

Charles Leclerc costretto al ritiro dal Gp di Francia: il pilota della Ferrarri finisce fuori pista al giro 17. Reazione rabbiosa in radio per il monegasco

Ancora una volta una partenza sfortunata dalla pole position per Charle Leclerc. Il pilota della Ferrari, primo sulla griglia nel Gp di Francia, è costretto al ritiro al giro 17 a causa di un incidente, in piena battaglia contro il principale rivale per il titolo, il campione uscente Max Verstappen. Leclerc ha perso il controllo della monoposto in curva (un errore personale, spiegherà dopo), finendo protagonista di un rocambolesco 360° concluso con un impatto contro le barriere di protezione. Fortunatamente niente di grave, ma la sua gara finisce qui. Il tremendo “NOOO!” urlato in radio al suo team la dice lunga sul suo stato d’animo…