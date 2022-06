Sicilia: la messinese Barbara Floridia è la candidata alle primarie del Centro/Sinistra

1 Luglio 2022 00:04

Sicilia: la candidata del Movimento 5 Stelle alle primarie del Centro/Sinistra è la messinese Barbara Floridia

Dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri, la candidata del Movimento 5 Stelle alle primarie del Centro/Sinistra in Sicilia è la messinese Barbara Floridia. L’ex premier Giuseppe Conte ha scelto tra una rosa di nomi composta anche dal capogruppo all’Ars Nuccio Di Paola e dal deputato regionale Luigi Sunseri. Il nome di Floridia si aggiunge a quelli di Caterina Chinnici, in lizza per il Pd.

“Competenza, passione e amore per la propria terra. Barbara Floridia è la candidata che proponiamo per le primarie in Sicilia. Voltiamo pagina. Amunì! #presidenziali22”, scrive su Twitter il presidente del M55.