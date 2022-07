Fipe Confcommercio Messina, Antonio Musicò per regolarità tributaria e canone occupazione suolo

26 Luglio 2022 11:20

Fipe Confcommercio Messina affida, a titolo gratuito, al prof Antonio Musicò per formulare una proposta di moratoria del regolamento di regolarità tributaria e del canone di occupazione suolo

Considerato il momento pregiudizievole e la crisi che ancora oggi attraversa il settore dei Pubblici Esercizi, vessati da continue tassazioni, la Fipe Confcommercio Messina ha deciso di dotarsi dell’ausilio di un professionista per procedere alla formulazione di una proposta di moratoria del regolamento di regolarità tributaria e contestualmente del canone di occupazione suolo, atto propedeutico all’istituzione di un Tavolo Tecnico nel quale poter discutere le eventuali modifiche. L’incarico è stato conferito al professore Antonio Musicò, dello studio commerciale Musicò, dottore commercialista di comprovata esperienza, che ha accettato a titolo gratuito.

“Considerato il periodo particolare che le attività rappresentate da Fipe Confcommercio Messina stanno attraversando – ha dichiarato Musicò nell’accettare l’incarico – il mio patrocinio sarà gratuito. Un piccolo contributo che il mio studio darà alle attività territoriali già vessate dalla crisi”. “Il contributo del professore Musicò – spiega Carmelo Picciotto presidente di Fipe Confcommercio – sarà determinante affinché il consiglio possa deliberare una deroga o comunque possa sbloccare una situazione che tiene nel pantano tanti pubblici esercizi alle prese con tasse e gabelle comunali che spesso impediscono loro di ottenere licenze o permessi. Una soluzione che possa conciliare l’esigenza del Comune di fare cassa con quella di continuare a lavorare in serenità e legalità dei pubblici esercizi. Una strada – conclude Picciotto – che va ricercata in maniera intelligente e rapida. Ringraziamo il professore Musicò per il suo gesto di sensibilità, nell’aver messo a disposizione il suo lavoro in maniera gratuita come atto di vicinanza e sostegno a tutte quelle aziende che oggi vivono un momento di grande crisi”.