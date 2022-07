Scilla, parte oggi il Festival Mari del Sud: 16 giorni di musica, divertimento e cultura | PROGRAMMA

1 Luglio 2022 16:27

Il programma delle due settimane che da oggi e fino al 16 luglio si svolgeranno a Scilla per il Festival Mari del Sud: serate all’insegna di divertimento, musica e cultura, per quello che viene definito ponte tra Calabria e Brasile

Un ponte tra la Calabria e il Brasile. Così è stato definito il Festival Mari del Sud, l’evento che si terrà a Scilla da oggi, 1 luglio, al 16 luglio e che per due settimane trasporterà nella splendida location reggina musica, divertimento e cultura made in Brasile. Questo, grazie ai tanti elementi che uniscono i due territori, che hanno in comune soprattutto la bellezza, il mare, l’accoglienza. “Due mondi che si amano da sempre e si conoscono da mai, dalla terra dove i nostri emigranti hanno costruito tanto, ad una delle città di partenza e ora di arrivo di questa storia, simbolo della bellezza di questa meravigliosa Calabria, seconda regione di emigrazione in Brasile”. Così recita la nota.

Di seguito, invece, il programma delle 16 giornate che terranno compagnia a cittadini e turisti che accorreranno a Scilla, per un festival di colori, bossa nova, samba rock, storica, pesca. StrettoWeb è tra i partner dell’evento, il cui accesso è gratuito. Tutte le info al sito www.maridelsud.info.