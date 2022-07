Messina, grande festa a Floresta per Sant’Anna: la patrona in processione | FOTO

26 Luglio 2022 16:52

Sant’Anna, madre della Madonna, è la santa patrona di Floresta ed è la protettrice delle madri e delle partorienti. Viene celebrata proprio il 26 luglio

Grande partecipazione, a Floresta, per la festa di Sant’Anna. Dopo questi ultimi anni di limitazioni a causa della pandemia del Covid-19, oggi la cittadina in provincia di Messina è stata piena di fedeli che hanno celebrato la patrona. Molti anche coloro che hanno approfittato delle vacanze estive e sono rientrati nel territorio di origine per partecipare alle sentite cerimonie religiose. Sant’Anna, madre della Madonna, è la santa patrona di Floresta ed è la protettrice delle madri e delle partorienti. Le radici dei festeggiamenti in suo onore sono antiche e la sua festa richiama non solo tutti gli abitanti del Paese, ma anche visitatori provenienti dai comuni vicini, turisti e persone legate a Floresta e alla santa.

Il 26 luglio continua ad essere considerata la data della festa più bella del paese perché in grado di attirare tanti fedeli nella centrale Piazza Umberto del Comune nebroideo, dove è celebrata la Santa Messa in diversi orari della giornata. Come prevede la tradizione, si è rinnovata una consolidata collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Comitato promotore dei festeggiamenti ed il parroco della cittadina montana, Padre Francesco Camuti. A corredo dell’articolo alcuni scatti della processione.