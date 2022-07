“La La La, Vladimir Putin”: i tifosi del Fenerbahce inneggiano al leader russo durante la gara contro la Dinamo Kiev | VIDEO

28 Luglio 2022 10:46

I cori sono partiti dopo il gol degli ospiti, che ha dato agli ucraini la possibilità di accedere al turno successivo della competizione europea

Una gara di qualificazione alla prossima Champions League, Fenerbahce-Dinamo Kiev, sta facendo discutere sui social. Il motivo? Durante l’incontro, dopo la rete realizzata dagli ospiti, i tifosi turchi hanno iniziato a lanciare cori d’inneggiamento per Vladimir Putin, il leader russo che ha inviato il suo esercito in Ucraina. I video hanno iniziato a circolare sul web e dando spazio a molti commenti e discussioni. Le immagini in fondo all’articolo.

Per la cronaca: i 90 minuti regolamentari si sono conclusi 1-1 con i gol realizzati da Buyalskyy e Attila Szalai. Dopo lo 0-0 dell’andata, la partita si è conclusa ai tempi supplementari con il gol decisivo di Karavaev a 6 minuti dai possibili calci di rigore. Grande festa per la Dinamo Kiev, delusione invece per i tifosi del Fenerbahce.