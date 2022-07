Fashion Day a Reggio Calabria, le anticipazioni: “tanti nomi eccellenti della moda italiana”

20 Luglio 2022 17:37

L’evento si svolgerà all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria nei giorni 3 e 4 agosto

Un altro grande evento estivo è stato programmato all’interno della speciale ricorrenza del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Come già anticipato su queste pagine, a Reggio Calabria sta per ritornare la Fashion day dello Stretto, Moda Stile ed Eleganza. Lo spettacolo di Giovanni Barcella e Antonio Sapone è pronta ad incantare lo Stretto con le partecipazioni di brand e firme d alta risonanza Nazionale. Come si legge nella nota, “trapela la partecipazione di firme Reggine tra le quali il gruppo di De Stefano, con i suoi marchi De Stefano Inner, Sud Up, ed Antica Sartoria. La Stilista Regina d Italia 2014 Rosita Simone, con le sue creazioni arricchite dai suoi tocchi artistici, che fanno sì che ogni suo abito diventi un capolavoro… ,a di partecipazione di caratura Nazionale continuiamo a parlarne con la Presenza annunciata del grande stilista d origine pugliese Michele Gaudiomonte, ispiratore di Gaudiomonte couture. E ancora di Giuseppe Cupelli Made in Italy, creativo, Bruzio d origine e Signore del Red Carpet”. A curare la passerella dei più piccoli invece vi é la partecipazione di Enza Dattola, coi suoi eleganti salotti Scikkissimi ed Dolce cuore Chic.

Un evento da sogno quello del talentuoso Barber ideatore moda Giovanni Barcella ed Antonio Sapone, nel segno della alta qualità e con la collaborazione di molti grandi firme nazionali. I due organizzatori e co-ideatori affiancati storicamente dai parrucchieri di New Style acconciatori di Pasquale Cutrupi, Antonella, Paolo e da tutto il loro staff e dalla famosa makeup artist Elisa Trunfio. Una collaborazione artistica storica e salda che li vedrà cimentarsi in acconciature e mekup artistici dal vivo e su un palco da sogno allestito da Mussolini Vittoria allestimenti su una scenografia di Antonio Sapone. “Un grande evento é pronto a fare la differenza… in riva allo stretto… Work in progress e siamo solo alle indiscrezioni d’inizio”, scrivono nella nota gli organizzatori.