Falcone: continue richieste di denaro per comprare droga, donna arrestata per maltrattamenti ai danni dei genitori

13 Luglio 2022 18:32

Messina, il provvedimento è scaturito a seguito delle segnalazioni dei Carabinieri di Falcone che hanno permesso al Procuratore della Repubblica di Patti, di richiedere l’aggravamento della misura cautelare in coso con quella cautelare in carcere

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Falcone hanno arrestato una donna in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in corso con la custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica. I Carabinieri della Stazione di Falcone, che avevano eseguito a carico della donna l’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai genitori, vittime di una serie di maltrattamenti nonché vessati da continue richieste di denaro che la donna pretendeva allo scopo di acquistare sostanze stupefacenti per uso personale, hanno accertato e documentato alla competente Autorità Giudiziaria, reiterate violazioni da parte della donna degli obblighi impostigli dell’ordinanza cui era sottoposta.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle segnalazioni dei Carabinieri di Falcone che hanno permesso al Procuratore della Repubblica di Patti, di richiedere l’aggravamento della misura cautelare in coso con quella cautelare in carcere. Pertanto la donna è stata arrestata e, ultimate le formalità di rito, ristretta presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.